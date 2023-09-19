تعرف على موعد ومكان حفل عمرو دياب في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي، في أرينا في دبي، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الشهر المقبل.

ونشر الهضبة، بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "ستؤدي الحفلة مباشرة في كوكا كولا أرينا في دبي يوم الجمعة 20 أكتوبر".

وأحيا عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا في لبنان نهاية شهر أغسطس الماضي بعد غياب 12 عامًا من إقامة حفلات غنائية هناك، وحرص وزير السياحة اللبناني على تكريمه على هامش فعاليات الحفل.

ويعيش عمرو دياب انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية واحيائه لعدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وطرح "الهضبة" مؤخراً عدد من الأغاني على طريقة السينجل منها أغنيته الأولى مع نجله عبدالله وكانت على طريقة الدويتو بعنوان "يا ليل"، وأغنية "قولي اسمي"، وأغنية "والله أبداً"