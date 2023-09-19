شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يمنح درع سميحة أيوب للفنان ياسر صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة إنجي البستاوي مدير مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، خلال المؤتمر الخاص بإعلان دولة ضيف شرف المهرجان لدورته الثامنة ، والذي أقيم بالمركز الثقافي الإيطالي ، بمنح درع سميحة أيوب للفنان ياسر صادق .

الفنان ياسر صادق هو ممثل ومخرج قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية تخرج من كلية التجارة شعبة إدارة أعمال عام ١٩٨٥م، وترأس فريق التمثيل بالكلية وحصل على جوائز عديدة بالمسرح الجامعي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام ١٩٩٤ وشغل منصب مدير عام المسرح الحديث، ومنصب وكيل وزارة الثقافة، ورئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية كانت بداياته الفنية عام ١٩٨٩ م في مسرحية " تخاريف " ثم قدم العديد من العروض المسرحية منها على سبيل المثال " حوش بديعة " ، " يوم أن قتلوا الغناء " ، " سي على وتابعه قفه" ، " حب رايح جاي " تجاوزت اعماله ٨٠ عملا بين المسرح والتلفزيون والسينما.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥- ٣٠ نوفمبر، ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب وتحمل الدورة الثامنة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .