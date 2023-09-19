شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح يكشف عن العروض المصرية المشاركة بالدورة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريم أحمد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان دولة ضيف الشرف للدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي أقيم اليوم بالمركز الثقافي الإيطالي، بحضور المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني، والفنانة الدكتورة سميرة محسن ، والفنان ميدو عادل، والفنان عمرو القاضي، عن العروض المصرية المشتركة بالدورة الثامنة من المهرجان .

والعروض المشاركة هي : في مسابقة العروض الكبري يشارك عرض " اوليفر" لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم احمد ، وعرض "حيث لايراني أحد " إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية إخراج تأليف وإخراج محمود صلاح والعرض الثالث بعنوان " حجر صحي إنتاج فرقة تلاقي بأكاديمية الشارقة تأليف وإخراج رامي حازم .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .