شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح يكشف عن العروض المصرية المشاركة بالدورة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر
والعروض المشاركة هي : في مسابقة العروض الكبري يشارك عرض " اوليفر" لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم احمد ، وعرض "حيث لايراني أحد " إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية إخراج تأليف وإخراج محمود صلاح والعرض الثالث بعنوان " حجر صحي إنتاج فرقة تلاقي بأكاديمية الشارقة تأليف وإخراج رامي حازم .
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .
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