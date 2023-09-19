حورية فرغلي تعود الى السينما بعد غياب أربع سنوات

تعود الفنانة حورية فرغلي إلى السينما بعد غياب لأكثر من أربع سنوات، منذ أن قدّمت آخر أفلامها "استدعاء ولي عمرو" في عام 2019، وشاركها في بطولته كل من مي كساب ومحمد عز وصبري فواز ومحمد لطفي.

وكان المخرج خالد الحجر قد أعلن عن تقديمه أحدث أعماله السينمائية بعنوان "جميلة والغضب"، مشيراً إلى أنه اختار حورية فرغلي لبطولة الفيلم، بعد نجاح آخر عملية جراحية خضعت لها.

وقال الحجر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "بعد نجاح آخر عملية لحورية فرغلي، تم الاتفاق معها على بطوله فيلم "جميلة والغضب"، وهو من إنتاج فرنسي- إنكليزي- هولندي، وتدور أحداثه في مصر وأربع دول أوربية، والفيلم إخراج وكتابة خالد الحجر".

وفي جانب آخر، كشفت حورية فرغلي خلال حوار تلفزيوني تفاصيل جديدة عن خطيبها الذي توفي قبل زواجهما، حيث قالت: "محبتش حد من 2002 بعد خطيبي، اللي اتوفى قبل جوازنا، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، ومع ذلك كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا، كنت ببص على اللي جوّاه". وأضافت: كل اللي برة هيروح، مش عايزة أشوف شكله، كفاية نكته اللي بتضحكني، ريحة برفانه، ومن ساعتها وأنا بدوّر على راجل زيّه مش لاقية، قضينا سنتين مفيش بينا ولا خناقة، مضايقنيش...".

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