سوسن بدر تكشف عن مخاوفها والعمل الذي تتمنى تقديمه

كشفت الفنانة سوسن بدر عن مخاوفها في الفترة الحالية، وأن أكثر ما يخيفها هو الجهل والأمّية وانعدام الثقافة في حياة الناس، مؤكدةً أن القضية التي تتمنى مناقشتها في عمل فني، هي انتشار الجهل والأمية في المجتمع، وأن يحضّ العمل المواطنين على القراءة والاطلاع على الثقافات، حيث قالت: "أُتمنى تقديم عمل فني يحمل قيمة، وأكبر قضية شغلاني اليوم هي انتشار الجهل والأمية في المجتمع". وأضافت: "التعليم مش معناه يكون معايا شهادة، ناس كتير معاها شهادات، لكن معندهمش ثقافة، ودا منقدرش نقول عليه مُتعلِم، التعليم يعني نفكر ونقرأ ونتثقف ونتغير، ولو اتغيرينا هنغير المجتمع... أكتر حاجة بتقلقني وتخوّفني هي الأمية والجهل".

وكانت سوسن بدر قد كُرّمت في "مهرجان ميدفيست مصر" عن مجمل أعمالها الفنية، خلال الدورة الخامسة من المهرجان، والتي اختتمت فعالياتها في 17 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وعبّرت سوسن بدر في كلمة ألقتها في المهرجان عن سعادتها بهذا التكريم، كما شكرت كل القائمين على المهرجان، لاختيارها للتكريم في هذه الدورة.

وشاركت الفنانة سوسن بدر في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل "بابا المجال"، مع الفنانين: مصطفى شعبان، رياض الخولي، باسم سمرة، وسما إبراهيم.



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