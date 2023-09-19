ماجد الكدواني يعتذر عن حضور تكريمه في مهرجان المسرح العربي

القاهرة- الخليج 365
غاب الفنان ماجد الكدواني عن تكريمه بالدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية، والتي تحمل اسمه، ولكنه حرص على كشف سبب حضوره واعتذر لجمهوره من خلال فيديو مسجل عرض أثناء حفل ختام مهرجان المسرح العربي، على خشبة مسرح سيد درويش، وقال خلاله: بعتذر لكم وكان نفسي أكون معاكم، وبشكر الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.
وأضاف ماجد الكدواني: عايز أبارك وأقول ألف مبروك لكل الفائزين ويارب دايما من نجاح لنجاح ودايما متألقين وربنا يديكم كل الخير والنجاح، ألف شكر وإن شاء الله هييجي يوم ونتقابل مع بعض.
وعرضت إدارة مهرجان المسرح العربي لماجد الكدواني أثناء حفل ختام، فيلم تسجيلي يضم عددا من مشاهده التي قدمها في أعماله المتميزة، وكذلك أبرز إفيهاته في الأفلام والمسلسلات التي قدمها.
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