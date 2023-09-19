موقف طريف لعادل إمام بعد توقف طارق الشناوي عن انتقاده

لا يزال الناقد طارق الشناوي يثير الجدل بتصريحاته، فبعد انتقاده لفيلم النجم مصطفى قمر، شارك أخيراً طريقة تعامل النجم عادل إمام مع الانتقادات.

وفي ردّه على رفض بعض النجوم لانتقاداته وتعليقاته على أعمالهم الفنية، استذكر الشناوي موقفاً طريفاً جمعه بـ"الزعيم" قبل سنوات، مؤكداً أنه توقف لفترة عن كتابة نقد عنه فاتصل به عادل إمام ليسأله عن السبب.

وقال الشناوي خلال لقائه في برنامج "ملفات": "في مرة لقيت عادل إمام بيتصل بيا، برفع السماعة لقيته بيقولي فينك؟ قولتله موجود لسّه راجع من مهرجان فينيسيا، قالي آه أنا قولت برضه بقالك مدة مبتشتمنيش، أخدها بهزار...". وأضاف: "كلمة بتشتم يقصد فيها انتقادي له، وكان ذلك في العام 2009 تقريباً فترة آخر أفلامه، قبل أن ينتقل إلى عالم الدراما".

وفي وقت سابق، أعلن طارق الشناوي عن مقاضاة الفنان مصطفى قمر بعد إهانته له في منشور على "إنستغرام"، وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "لازم مصطفى قمر يعاقَب قانونياً على حالة الانفلات اللي هو فيها. مهما كانت حالة الهزيمة اللي هو فيها، لا يحق له أن يهاجمني".

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