بالصور- رومانسي أم أكشن! .. هيفا وهبي تكشف عن جديدها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي صور لها فاجأت بهم الجمهور عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت من لقاء توقيع عقد فيلمها الجديد الذي لم تكشف عن أي تفاصيل منه، فقد أثارت هيفا فضول الجمهور بعد أن علقت بالقول: "فيلم جديد، من تأليف أ.

هيثم سعيد واخراج أ.مرقص عادل. التحضيرات بدأت من ٤ شهور , طرح المخرج فكرتين، فكرة فيلم رومانسي_كوميدي و فكرة فيلم أكشن …والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة... برأيكم اي فيلم انا اخترت؟".

وفي وقت سابق، استعرضت هيفا وهبي سيارة جديدة كانت تستقلها خلال الفترة الماضية، وهي من علامة Rolls Royce الفخمة المعروفة بسعرها المرتفع، كونها من أشهر السيارات الباهظة الثمن والفارهة.

أما سيارة هيفا فهي من مجموعة Cullinan، التي تبدأ أسعارها من 355 ألف دولار وتصل الى حوالى نصف المليون دولار، وذلك بحسب المواصفات الموجودة فيها، والمميزات الفريدة وتاريخ إنتاجها وإطلاقها في السوق.

