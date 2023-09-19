بصور جمعتها بـ "ملائكتها"..نادين نسيب نجيم تتألق بالأبيض مع أولادها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صور جمعتها بأولادها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر بإطلالة بيضاء، وعلقت نادين على المنشور واصفةً أولادها بالملائكة حيث قالت: "مجرد صورة لطيفة مع ملائكتي".



وفي وقت سابق إحتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد خطيبها ناريغ ناربيكيان الذي أصبح عمره 39 عاماً مرة ثانية وحدهما في أجواء طغت عليها الرومانسية.

وقد ظهرت نادين مردتية فستاناً أسود أظهر أنوثتها الطاغية وجمالها وقد احتضنها خطيبها من الخلف ويبدو أمامهما قالب حلوى عملاق جاء على شكل مستدير وكانه قاعدة خشبية ومن الأعلى وُضع مجسّم صغير لطاولة وكرسيين مقابلين وطعاماً وكأنها مخصصة لشخصين في موعد غرامي وأرفقته بتعليق :"اليوم التاني من الاحتفال، عيد ميلاد سعيد يا حبّي".

