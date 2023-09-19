صورة نادرة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، صور نادرة لها في مرحلة الطفولة بصحبة والدتها، احتفالا بعيد ميلادها.

ونشرت "هنا" الصور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت عليها قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة ويديكي الصحة كلها ويخليكي لينا".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، مسلسل "سيب وأنا أسيب" ويشاركها البطولة الفنان أحمد السعدني.

والمسلسل يتضمن 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ساندي علي، دنيا سامي، فاطمة الكاشف، وعدد من الفنانين.