أول تعليق من منى زكي على اختيار فيلم "فوي فوي فوي" لـ أوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة منى زكي، أبطال فيلم "فوي فوي فوي"، بعد أن أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانا للإعلان عن الفيلم المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي.

ونشرت بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة" وكتبت: "مبروك لمصر والف مبروك لكل صناع العمل فخورين أوي أوي بيكو".

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان شوقي، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج "فيلم كلينيك" محمد حفظي.