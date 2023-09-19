بسمة بوسيل تشيد بمحاولات إعادة إعمار المغرب بعد الزلزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشادت بسمة بوسيل بمحاولات إعادة إعمار المغرب بعد الزلزال المؤسف الذي ضرب البلاد منذ أيام وأسفر عن المئات من الضحايا والمصابين.

ونشرت "بسمة" صورة لملك المغرب، محمد السادس بن الحسن عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والذي يشرف على العديد من الإصلاحات في المغرب خلال الفترة الحالية، حيث أوضحت الصورة بدأ المملكة المغربية في إعادة الإعمار وإصلاح الطرق المؤدية للجبال وإعادة تأهيلها.

وعلقت "بسمة بوسيل" على زيارة ملك المغرب لإحدى المستشفيات عقب الزلزال المدمر للاطمئنان على مصابي الزلزال، وقام خلال الزيارة بالتبرع بالدم لتعلق على موقفه قائلة: "الدم واحد".

وكان لـ "بسمة" تعليقًات على زلزال المغرب فور وقوعه ونشرت مقاطع فيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وكشفت خلالها هلع وركض المئات من المواطنين بالشوارع لحظة وقوع الزلزال.

إلى جانب نشرها مقطع فيديو آخر لحظة وقوع الزلزال بأحد المناطق حيث نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي وعلقت قائلة: "اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلدي المغرب وكل أهلها".