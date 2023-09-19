الفنانة ملك زاهر سفيرة للمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة الفنانة ملك زاهر سفيرة لها، وسيتم تدشين المبادرة وتنصيب الفنانة يوم السبت 23 سبتمبر 2023، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ونقابة أطباء مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ومؤسسة هي تستطيع للتنمية.

ويذكر أن من أهداف هذه المبادرة هو خدمة أصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع وتعزيز نشر ثقافة لغة الإشارة وربط المبادرة بأهداف التنمية المستدامة، وإطلاق النشيد الوطني بلغة الإشارة، وترجمة محطات مترو الأنفاق والمورنويل بلغة الإشارة، وإطلاق برنامج "حكاية إشارة" لتوسيع نطاق لغة الإشارة بين أفراد المجتمع.

يذكر أن أخر أعمال ملك هو مشاركتها في فيلم "فارس" مع والدها الفنان أحمد زاهر وهو من بطولة، أحمد زاهر، حسين فهمي وإيمان العاصي وعدد من النجوم

والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وعرض في مايو 2022