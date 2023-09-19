تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل أول نادي للملاكمة في الرياض: "الترفيه لغة عالمية تتجاوز الحدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن افتتاح أول نادي للملاكمة في الرياض وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك".

ونشر "تركي" بيانًا رسميًا كشف خلاله عن تفاصيل إقامة أول نادي للملاكمة وتضمن البيان التالي: "أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس موسم الرياض اليوم عن توقيع اتفاقية مع جو جالاجير مدرب الملاكمة الحائز على جوائز عالمية، ليتولى الإشراف على صالة مايك تايسون الرياضية للملاكمة الفريدة من نوعها".

واستكمل البيان: "وسيتم بناء الصالة المتميزة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض وسيستضيف موسم الرياض في 28 أكتوبر المقبل نزال "أشرس رجل على وجه الأرض" بين فرانسيس نجانو وتايسون فيوري".

وفي تعليقه على الاتفاقية قال معالي تركي آل الشيخ: "الترفيه لغة عالمية، تتجاوز الحدود وتوحد الناس لتجمعهم سويًا في تجربة ومتعة مشتركة، لذا اخترنا أن تكون الملاكمة جزًء مهمًا وأساسيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، كما يسعدنا تتويج هذه الفرصة بعقد هذه الاتفاقية مع جو جالاجير".

وانتهى البيان كالتالي: "ويأتي توقيع موسم الرياض للاتفاقية مع جالاجير كجزء من جهود المملكة المتواصلة للاستثمار في مجالات الملاكمة والترفيه، وسيتولى جالاجير إدارة صالة الألعاب الرياضية الفريدة من نوعها والإشراف عليها، ومن المنتظر أن يفتح النادي أبوابه في الشهر المقبل ليبدأ في اكتشاف الجيل القادم من الملاكمين وتدريبهم وتطوير قدراتهم سيشارك بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون نادي الملاكمة بخبراته وزياراته الدورية في إدارة النادي، وبحسب هذه الاتفاقية سيتولي جالاجير كذلك تدريب الملاكم السعودي محمد العقل، الذي من المنتظر أن يكون له شأنًا في عالم الملاكمة".