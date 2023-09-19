إيطاليا ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن دورة ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالمركز الثقافي الإيطالي، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني، والمنتج هشام سليمان، والفنان عمرو القاضي، والفنان ميدو عادل والفنانة الدكتورة سميرة محسن حامل اسم الدورة الثامنة من المهرجان.

وقال المستشار الثقافي الإيطالي ديفيد إسكالماني: أعبر عن سعادتي وفخري عن اختيار ايطاليا دولة ضيف شرف المهرجان، وأشكر مؤسس المهرجان مازن الغرباوي ودكتورتنا العظيمة سميرة محسن، وكما رأينا في الفيلم الذي عرض ببداية المؤتمر عروض إيطاليا التي شاركت خلال الدورات السابقة، فقد شاركت إيطاليا بالمهرجان منذ أول دورة وحصلت علي العديد من الجوائز، كان أخرهم الدورة الماضية، وفكرة اختيار إيطاليا هذا العام لتكون ضيف شرف المهرجان هو شرف لنا ، هذا الأمر الذي يخلد الفن الإيطالي في مصر، ونحن فخورين بالفرص التي يعطيها مازن الغرباوي للفنانين الإيطاليين.

ومن جانبه قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال كلمته: في البداية أود أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لمعالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيڤين الكيلاني، ولسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي دعمهم الدائم والمستمر لإقامة الدورة الثامنة من المهرجان، واليوم خلال المؤتمر الصحفي نحن بصدد الإعلان عن دولة ضيف الشرف للدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي .

وأضاف: دعوني أعلن عن سعادتنا بإعلان الجمهورية الإيطالية كدولة ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهو نابع عن تقديرنا للفن الإيطالي، ونظرًا لأهمية المسرح الإيطالي واتصاله العميق بالمسرح المصري والعربي منذ تأسيسه وتعزيرًا للروابط التاريخية بين المسرحيين المصريين والإيطاليين وكانت المشاركة الإيطالية مميزة عبر فعاليات المهرجان المختلفة من عروض وورش فنية، ودعوني هنا أذكر بعضًا من هذه المشاركات التي نعتز بها، ومنها:عرض صراع الارض المقدسة فى الدورة الأولى، عرض المزرعة فى الدورة الثانية، عرض وهم فى الدورة الرابعة، عرض الزهور الأخيرة فى الدورة السادسة، عرض سوفت رينز فى الدورة السابعة والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة و جائزة افضل سينوغرافيا، وكانت من المشاركات المميزة أيضا ندوة ديڤيد سكالمانى والاحتفاء بالمسرح الايطالي.

وسنحتفي بدولة إيطاليا خلال الدورة الثامنة من المهرجان من خلال إستضافة عرضين مسرحيين بمسابقة العروض الكبرى، كما سيتم عمل ندوة للإحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه، وستشارك دولة إيطاليا في اللقاء المهني لرؤساء المهرجانات.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.