شكرا لقرائتكم خبر عن "الكونتينر 2" يستمر فى إبراز ثورة مصر الصناعية وجودة المنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود برنامج "الكونتينر" الذى يقدمه النجم أحمد داود فى موسمه الثانى على قناة ON، بعدما حقق الموسم الأول نجاحاً كبيراً، حيث سلط البرنامج الضوء على الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، وذلك من خلال زيارات أحمد داود لمصانع مصر في مختلف المحافظات وتصدير بعض المنتجات إلى الخارج.

ويعد "الكونتينر" من البرامج البازرة والتى تحظى بأهمية كبيرة لاسيما وأنها تبرز للعالم قدرات مصر الصناعية وجودة منتجاتها، حيث يستمر البرنامج فى موسمه الثانى فى ابراز ثورة مصر الصناعية وتسليط الضوء على المصانع والأجهزة والماكينات الحديثة وكذلك العمال المصريين، فألقى البرنامج قبل ذلك الضوء على مصنع الملابس "سويت شيرت هودى" في الإسماعيلية وتصدير هذا المصنع إلى أغلب دول العالم والمصنوع من القطن المصرى الأبرز في العالم.

كما أبرز البرنامج تصنيع هياكل الاتوبيسات التي يتم استخدامها في شوارع لندن "أبو دورين" في مصر ويتم تصديره في مصر وتحديداً في مصنع في مدينة الصالحية، كما سلط البرنامج الضوء على شركات مستحضرات التجميل لصاحبها "منير أرمنيوس" واستكماله لمسيرة عائلته، وقاموا بتصدير تلك المستحضرات إلى دول العالم ، وغيرها من الصناعات المصرية التي اجتاحات العالم ولم يعرف أغلب الجمهور المصرى والعربى أن مصر تصدر للعالم أغلب منتجاتها في أغلب الصناعات التي تتضمن الجودة والمعايير المضبوطة والخامات المميزة .

وتبدأ قناة on عرض برنامج الكونتينر الجزء الثانى من تقديم الفنان أحمد داود، وذلك بداية من يوم الجمعة المقبل 22 سبتمبر ، حيث يذاع البرنامج أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً.

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تطور المحتوى البرامجى الذى تقدمه للجمهور المصرى والعربى بشكل عام، ويستعرض الفنان أحمد داود مقدم البرنامج من خلال "الكونتينر" الثورة الصناعية التى أحدثتها مصر فى الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر فى مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها وصناعات الملابس وغيرها.

كما يسلط الكونتينر الضوء، على تصدير مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في أخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة صنع في مصر وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.