شكرا لقرائتكم لأول مرة أحمد سعد يعلق على خبر طلاقه.. ماذا قال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد حوالي 20 يوماً من إعلان زوجته الانفصال عنه، خرج الفنان المصري أحمد سعد عن صمته ليعلق على خبر طلاقه من مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك خلال حفل الموريكس دور في لبنان.

وأجاب صاحب "وسع وسع" خلال تصريحات تلفزيونية عندما سأل حول ما إذا كان يشعر بالحرية بعد الانفصال أم لأ؟، ورد: قصدك الحرية بدون جواز.. أنا أصلا كده كده حر.

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وهذا هو التصريح الأول لصاحب "عليكي عيون" حول موضوع طلاقه، وذلك بعدما أعلنت علياء في 31 أغسطس انفصالها عن أحمد سعد في قصص "إنستغرام"، وقالت "حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة".

أحمد سعد وزوجته - أرشيفية

وتابعت "شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وإنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغل".

لتختتم هجومها قائلة "ربنا معايا أنا وبناتي.. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجه حصلت".

كما حذفت كل صورها مع الفنان المصري.

يذكر أن علياء بسيوني هي الزيجة الرابعة في حياة أحمد سعد، ارتبط بها في أغسطس 2021 وأنجب منها فتاتين، الأولى علياء نسبة لاسمها والثانية مريم التي ولدت في 17 يوليو الماضي.