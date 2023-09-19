ذا روك يعود للمصارعة WWE بعد انقطاع دام 4 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن خصمي WWE السابقين دواين جونسون المعروف باسم “ذا روك” وجون سينا أصبحا صديقين حقيقيين الآن. ففي مقطع تم نشره على الحساب الرسمي لـ WWE على موقع X (المعروف سابقاً باسم تويتر)، فاجأ بطلا المصارعة الجماهير بمواجهتهما خلال عرض WWE SmackDown! ليلة الجمعة في Ball Arena في دنفر.

يبدأ مقطع الفيديو من الكواليس مع المحلل الرياضي في ESPN بات مكافي، وهو ينهي محادثة مع الممثل الأمريكي جونسون، 51 عاماً. وعندما انتهى الاثنان من المصافحة، أشار مكافي من خلف جونسون، قائلاً: “مرحباً، هناك رجل، لا يمكنه رؤيتك”، في إشارة إلى عبارة المصارعة الشهيرة التي يستخدمها سينا البالغ من العمر 46 عاماً، “لا يمكنك رؤيتي”. تتحرك الكاميرا بعد ذلك لتكشف عن سينا وهو يقف بصمت خلف جونسون، ويحدق للأمام مباشرة ويداه خلف ظهره. وبينما ينفجر الحشد، يُحيي “جونسون” غير المبتسم خصمه السابق.

وأثناء مواجهتهما وجهاً لوجه، لا يستطيع بطلا المصارعة الحفاظ على هدوئهما وإخفاء الابتسامة، ليمد جون سينا يده ليصافح جونسون قائلاً: “مرحباً بك في بيتك”. ثم احتضن الاثنان بعضهما البعض وهتف الجمهور بصوتٍ عال.

بعد غياب دام مدة 4 سنوات منذ اعتزاله مصارعة المحترفين، شهد عرض SmackDown العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها عودة أسطورة WWE بعد غياب طويل ويلقن أوستن ثيوري درساً في الاحترام بمساعدة بات مكافي.

بدأ العرض بحديث أوستن ثيوري وبات مكافي مع بعضهما البعض في الحلبة، حيث قال ثيوري إن هذا العرض ليس SmackDown بل هو عرض ثيوري المباشر، ليذكره مكافي بأن هذا العرض هو عرض الشعب وكانت هذه هي الإشارة لخروج ذا روك بموسيقاه الشهيرة، وسط هتافات الجمهور وحماس شديد الذين تفاجأوا بعودته.

وبدأت المباراة بسخرية أوستن ثيوري من ذا روك، ما جعل الجماهير تهتف ضده، ثم هاجمه، لكن قام ذا روك بإستعادة حركات المصارعة المعروف بها (back-to-back People’s Elbows) حيث طرح ثيوري أرضاً، وسط تشجيع وتصفيق حار من الجماهير.

https://x.com/WWE/status/1702845427425399228?s=20

https://x.com/WWE/status/1703249919962644810?s=20

https://x.com/WWE/status/1703280119530340735?s=20