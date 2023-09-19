“سُكّر” أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة من إنتاج “مجموعة MBC”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت “مجموعة MBC” عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم “سكّر”، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

يستوحي “سكّر” قصته من رواية “Daddy Longs Legs” العالمية الشهيرة بـ “صاحب الظل الطويل”، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

من المقرر أن ينطلق العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اعتباراً من 12 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment.

لمزيد من المعلومات عن فيلم “سكّر”:

تم إنشاء وبناء جميع المواقع التي جرى فيها التصوير بشكل كامل من الصفر، بما في ذلك المَيتم، وقصر فروتو، والمدينة، وقنوات الصرف الصحي وغيرها..

جميع الديكورات المستخدمة في الفيلم فريدة من نوعها إذ تم تصميمها خصيصاً لهذا العمل.

كلمات الأغاني من تأليف هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

قامت شركة Aroma Productions بالتنفيذ السينمائي بإشراف MBC STUDIOS.

الأغاني من إنتاج شركة Joy Music Production

شارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

أشرف على تصميم الأزياء منى التونسي، أما التصميم الفني الإنتاجي فكان بإدارة علي حسام علي، فيما أدار التصوير السينمائي (السينموغرافي) مصطفى فهمي.