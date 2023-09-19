حملت الدورة اسمه.. ماجد الكدواني حزين لغيابه عن “مهرجان المسرح العربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال عرض فيديو مسجّل في حفل ختام الدورة الرابعة من “مهرجان المسرح العربي” في الإسكندرية، والذي أُقيم على خشبة مسرح سيد درويش، كشف الفنان ماجد الكدواني عن حزنه بسبب غيابه عن تكريمه في الدورة التي تحمل اسمه.

وقال الكدواني خلال الفيديو: “بعتذرلكم وكان نفسي أنول شرف التواجد معاكم، وبشكر الدكتورة غادة جبارة وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية”. وأضاف: “عايز أبارك وأقول ألف مبروك لكل الفائزين ويارب دايماً من نجاح لنجاح ودايماً متألقين وربّنا يدّيكم كل الخير والنجاح، ألف شكر وإن شاء الله هييجي يوم ونتقابل مع بعض”.

وعُرض لماجد الكدواني خلال حفل ختام “مهرجان المسرح العربي”، فيلم تسجيلي يضم عدداً من المشاهد والإفيهات التي قدّمها في أفلامه ومسلسلاته.

من ناحية أخرى، ينتظر ماجد الكدواني عرض فيلم “أبو نسب”، والذي لم يحدّد بعد موعد عرضه، وهو بطولة: محمد إمام، ياسمين صبري، هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.