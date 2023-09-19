بعد “الإسكندراني”.. بيومي فؤاد يتعاقد على فيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الفنان بيومي فؤاد بدأ منذ أيام بتصوير فيلمه الجديد “الإسكندراني” مع الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، أفادت بعض المصادر أن بيومي تعاقد على فيلم جديد بعنوان “زبدة سايحة”، حيث سيكون تصوير الفيلم ما بين القاهرة ودبي، مع المخرج والكاتب حامد صالح، وذلك بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير.

وأكد بيومي فؤاد في تصريحات صحفية أن لا تضارب بين مواعيد تصوير العملين، حيث إنه سيبدأ تصوير “زبدة سايحة” فور الانتهاء من تصوير “الإسكندراني”، ذلك أن الفيلم الأول سيتم تصويره بين القاهرة ودبي، وهو ما يجعل من الصعب التوفيق بين مواعيد العملين، ولذلك قررت الشركة المنتجة تأجيل تصويره إلى ما بعد الانتهاء من فيلم “الإسكندراني”.

يُذكر أن فيلم “مندوب مبيعات” هو آخر أعمال بيومي فؤاد الفنية، والذي عُرض في موسم أفلام صيف 2023، لكن إيراداته بلغت 216 ألفاً و212 جنيهاً فقط، وهو ما دفع شركات التوزيع لسحبه من دور العرض المصرية.

وشارك بيومي فؤاد في الفيلم العديد من الفنانين، بينهم: أحمد فتحي، إسلام إبراهيم، أحمد سعد، يسرا المسعودي، أيمن قنديل، وائل العوني، هبة عبد العزيز، إيمان يوسف، ومنى فاروق.