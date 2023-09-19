بالصور- مثل وردة زاهية الالوان.. هنا الزاهد تسحر الجمهور بجمالها

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ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية هنا الزاهد عيون الجمهور بجمالها من أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك مميز وجميل إرتدت فيه فستان متوسط الطوال مزين بالورود والزهور زاهية الألوان، وإعتمدت تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج اظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت وجهت هنا الزاهد رسالة لزوجها الممثل أحمد فهمي، وذلك بعد النجاح الذي حققه في تجسيده شخصية سفاح الجيزة في المسلسل الذي يحمل الإسم نفسه، والذي بدأ عرضه في 25 آب/أغسطس الماضي، وقالت الزاهد: "فخورة بنجاحك في المسلسل اللي تعبت فيه قدام عيني، وترجع تعبان جدا نفسيًا من المشاهد الصعبة دي، مبروك ليك ولكل كاست العمل".
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