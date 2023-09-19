بالصور- نجوى كرم تخطف الأنظار بلوك رائع واناقة عالية

ميرنا وليد - بيروت - أطات الفنانة اللبنانية نجوى كرم على الجمهور بلوك رائع من خلال صور من داخل السيارة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أنيقة كالعادة، حيث كانت ترتدي جامب سوت فضفاض باللون الابيض أوف شولدر ذات كم طويل مفتوح عند الاقدان، وإعتمدت تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت نجوى كرم الجمهور مقطع فيديو مميزاً وعفوياً لها، أطلت فيه من كواليس حفلها في جرش، وكشفت فيه عن موهبتها الخفية.

وقد ظهرت نجوى كرم، وهي تقطب القرط، مؤكدة أنه لا يوجد ما يمكن أن يقف عائقاً أمامها، وعلقت: "ما منتعطّل.. لازم ندبّر الأمور بأية طريقة".

