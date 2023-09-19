ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي جمال احدث أعماله وهي أغنية تحمل إسم "هيبدأ يتكلم" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
أغنية "هيبدأ يتكلم" من كلمات محمد البنداري، الحان محمد شحاته، توزيع موسيقي و ميكس و ماستر أحمد عبد السلام.
وتقول كلمات الأغنية:
لسه هيبدأ يتكلم
عن انه في زمني اتحمل
شافني وانا معدي بسلم
بصلي مقدرش يكمل
كداب ومأجل أسفه
حتي الناس جنبه اتكسفوا
عرفوا انه معايا استندل
هرد ومن حقي استبيع
مشواره بقي صعب يشقي
مش حلوة أفضل مستجدع
و اتساهل تاني في حقي
لسه هيبدأ يتكلم
عن انه في زمني اتحمل
شافني وانا معدي بسلم
بصلي مقدرش يكمل
كداب ومأجل أسفه
حتي الناس جنبه اتكسفوا
عرفوا انه معايا استندل
عمال يحلف ويمثل
حكاياته قدمت واتحرقوا
واضحة الصورة مهما تبكسل
منا فاهمة وكاشف ورقه
سبتوا انا يوم ياخد نفسه
كان أملي يراجع نفسه
و ده سايقه العند وسرقوا
هرد ومن حقي استبيع
مشواره بقي صعب يشقي
مش حلوة أفضل مستجدع
و اتساهل تاني في حقي
عمال يحلف ويمثل
حكاياته قدمت واتحرقوا
واضحة الصورة مهما تبكسل
منا فاهمة وكاشف ورقه
سبتوا انا يوم ياخد نفسه
كان أملي يراجع نفسه
و ده سايقه العند وسرقوا
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- "هيبدأ يتكلم"..إليكم أحدث أعمل رامي جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.