بالفيديو- "هيبدأ يتكلم"..إليكم أحدث أعمل رامي جمال

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي جمال احدث أعماله وهي أغنية تحمل إسم "هيبدأ يتكلم" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "هيبدأ يتكلم" من كلمات محمد البنداري، الحان محمد شحاته، توزيع موسيقي و ميكس و ماستر أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية:

لسه هيبدأ يتكلم

عن انه في زمني اتحمل

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا انه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم

عن انه في زمني اتحمل

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا انه معايا استندل

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

و اتساهل تاني في حقي

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمة وكاشف ورقه

سبتوا انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

و ده سايقه العند وسرقوا

