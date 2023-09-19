بالفيديو- راغب علامة يعلن إنضمامه رسمياً لـ X Factor.. وهكذا حمس الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الجهة المنظمة لبرنامج المواهب "the X factor" تيزر على مواقع التواصل الإجتماعي ترويجاً لبرنامجهم، وأثار من خلاله حماس الجمهور حيث ظهرفيه الفنان اللبناني راغب علامة الذي سيشارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم في البرنامج، وهذه ليسة أول مرة يكون فيها راغب حكم في برنامج مواهب فسبق وشارك في برنامج "Arab idol".



و تتكون لجنة تحكيم النسخة الجديدة من برنامج “إكس فاكتور” راغب علامة إلى جانب الفنانة أنغام والفنان الكويتي عبد الله رويشد.

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفل زفاف ضخم بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، بعد نجاح حفله الأخير في ميامي.

وفي التفاصيل، أحيا راغب حفل زفاف مع مغني الراب العالمي "Belly" في سانترا بربرا في أفخم فنادق كاليفورنيا، بحضور المنتج العالمي وسام صليبي، ونجوم عالميين، منهم The weekend و Masari والنجم الكوميدي Mo Amer. وقد شارك أيضاً في إحياء حفل الزفاف إلى جانب السوبر ستار راغب علامة، نخبة من أشهر الدي جي في العالم.

