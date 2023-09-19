صورة "سيد شعلة" من "همام في أمستردام" مع عائلته الهولندية تتصدر التريند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت صورة الفنان صبري سعد الهمص الشهير بتقديم شخصية "سيد شعلة" ضمن أحداث فيلم "همام في أمستردام" تريند محرك البحث جوجل إلى جانب عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء السبب وراء تصدره التريند صورة تجمعه بعائلته الهولندية وظهر خلالها برفقة زوجته الهولندية، ليزا دي روي، وأولاده شادي الهمص وشاهين الهمص وسط تساؤلات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب اختفائه بعد النجاح الكبير الذي حققه بفيلم "همام في أمستردام".

وقام العديد منهم بالتعليق على الصورة: "سيد مرجعش من هولندا وكسر الفيزا واتجوز حبيبة السقا وخلف منها، دي مش شبه البنت اللي كانت في الفيلم، هو أصلًا كان عايش هناك من قبل الفيلم، راجل عسل وكان دوره تحفه في الفيلم، ممثل مرموق في هولندا وشارك بأفلام كتيرة هولندية شفناه على التليفزيون الهولندي، كان ليه وحشة كبيرة".

وكان الظهور الأخير للفنان صبري الهمص في مصر ببرنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي أسامة كمال عام 2018 وتحدث خلاله عن كيفية اختياره للمشاركة بفيلم "همام في أمستردام".

وعلق قائلًا: "لما وصلوا هولندا ماكنتش أعرف المخرج سعيد حامد ولا أحمد السقا لكن كنت عارف هنيدي ولقيت منتج بيتصل بيا وكنت ساعتها بدأت أتعرف في هولندا وعرفت نفسي لفريق العمل واشتغلت معاهم كمخرج مساعد ومكانش فيه وقتها أي كلام عن التمثيل".

مضيفًا: "بعد لقيت سعيد حامد بيقولهم ده ممكن يعمل دور سيد وادوني وقتها السيناريو وقالولي ان في دور لو عاوز تمثل من أهم أدوار الفيلم وقريت السيناريو والدور عجبني وكان اسمه سيد وعشان أنا مولود في امبابة كان فيه حد اعرفه هناك اسمه سيد شعلة وبعدها قولت هسميه سيد شعلة".

فيلم "همام في أمستردام" انتاج عام 1999، ويعد من أهم وأشهر الأفلام الشبابية بفترة التسعينات وشارك ببطولته نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم النجم محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، أيمن الشيوي، محمود البزاوي، تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.