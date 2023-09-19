شريف منير وريم البارودي وسامح الصريطي في عزاء أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم اليوم عقب صلاة المغرب عزاء الفنان أشرف مصيلحي، بقاعة الروضة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وصل منذ قليل عدد من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء في رحيل الفنان أشرف مصيلحي وهم الفنان شريف منير، الفنانة ريم البارودي والفنانة سامح الصريطي.

واستقبلت منال الصيفي أرملة الفنان الراحل أشرف مصيلحي عزاء زوجها وسط أبناءها وظهرت عليهم ملامح الحزن والأسى.

ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز ٤٩ عاما.

وشيع جثمان الفنان الراحل أمس الإثنين من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم: أشرف زكي، إلهام شاهين، نهال عنبر، لبلبة، منال سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، خالد يوسف.