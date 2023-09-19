بالصور.. محمد هنيدي يحضر عزاء أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصرير- محمود عبدالناصر

حرص الفنان محمد هنيدي على حضور عزاء الفنان أشرف مصيلحي والذي يقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر العزاء الفنان محمود عبدالغفار، والمخرج شادي علي، الفنانة هند صبري

ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز ٤٩ عاما.

وشيع جثمان الفنان الراحل أمس الإثنين من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم: أشرف زكي، إلهام شاهين، نهال عنبر، لبلبة، منال سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، خالد يوسف.