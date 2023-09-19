بالصور.. داليا البحيري بصحبة زوجها في عزاء أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حضرت الفنانة داليا البحيري وزوجها عزاء الفنان أشرف مصيلحي، والذي يقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

كما حضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم: شريف منير، محمد هنيدي، هند صبري، محمود عبدالغفار، شادي علي، سامح الصريطي

ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز ٤٩ عاما

وشيع جثمان الفنان الراحل أمس الإثنين من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم: أشرف زكي، إلهام شاهين، نهال عنبر، لبلبة، منال سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، خالد يوسف