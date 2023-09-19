كيف علق نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي لاعبي النادي الأهلي عقب فوزه برباعية مساء اليوم الثلاثاء ضد النادي المصري ضمن افتتاحية مبارياته بالدوري المصري.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على موقع "X" وعلق قائلًا: "افتتاح أهلاوي قوي للدوري استعرض فيه صفقاته الجديدة، باستثناء البخل غير المقصود على موديست الذي لم يتح له تقديم أوراق اعتماده، مدام عفاف زرجنت معاه".

وعلق "الحلفاوي" على هدف النادي الأهلي الأول بقدم اللاعب رضا سليم وعلق قائلًا: "رضا سليم جدًا جدًا وإمام عاشور الناجي".

كما أعطى تعليماته للشوط الثاني من المباراة قائلًا: "مطلوب قفشة لتموين موديست عمومًا الرفعات محتاجة مزيد من الإتقان وعاوزين نرجع للعب من لمسة واحدة".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان لعام 2021 ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم طارق لطفي، خالد الصاوي، أحمد رزق، فتحي عبد الوهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.