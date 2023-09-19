بينهم هنيدي وهند صبري.. نجوم الفن في عزاء أشرف مصيلحي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الفنان أشرف مصيلحي، والذي يقام بقاعة الروضة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: محمد هنيدي، مصطفى قمر، إياد نصار، أحمد سلامة، تيام قمر، شريف منير، سامح الصريطي، سامي مغاوري، صلاح عبدالله، شادي علي، محمود عبدالغفار

ومن الفنانات حضرت داليا البحيري، هند صبري، إيمي سالم، ريم البارودي، روجينا

ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز ٤٩ عاما.

وشيع جثمان الفنان الراحل أمس الإثنين من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم: أشرف زكي، إلهام شاهين، نهال عنبر، لبلبة، منال سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، خالد يوسف.