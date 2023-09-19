شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "أولاد حريم كريم" يحتفلون بالفيلم في الخليج 365 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء زيارة أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" مقر جريدة وموقع الخليج 365، واحتفالهم بالفيلم، منهم النجم مصطفى قمر ونجله تيام قمر وداليا البحيرى وبشرى وعلا غانم والمخرج على ادريس والسيناريست زينب عزيز .

وكان في استقبالهم من قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، حيث تعرفوا خلال الجولة على طريقة سير العمل داخل صالة التحرير بالمؤسسة.

وقد أبدو إعجابهم بطريقة عمل الموقع ونشره الأخبار وتغطية كافة الأحداث بمختلف المجالات، قبل أن يتم تكريمهم داخل ندوة بمقر الخليج 365.

وجمعت الندوة الزملاء على الكشوطى رئيس قسم الفن، وعماد صفوت ومصطفى القصبى، ولميس محمد وسارة صلاح، وشهدت الندوة حديث أبطال الفيلم عن نجاحه وكواليس تصويره، وفكرة تقديمه بعد 18 عاما من طرح الجزء الأول .

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عُرض منذ 18 عامًا، وتحديدا فى عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.