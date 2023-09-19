شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" ويحتفل بنجاحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم ”الخليج 365” نجوم فيلم "أولاد حريم كريم" في ندوة فنية داخل مقر المؤسسة، وكان في استقبالهم قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير.

وحضر الندوة أبطال الفيلم منهم النجم مصطفى قمر ونجله تيام قمر، والنجمات داليا البحيرى وبشرى وعلا غانم والمخرج علي إدريس والسيناريست زينب عزيز.

وتحدث أبطال الفيلم عن نجاحه وسبب تقديم جزء ثان منه بعد مرور حوالى 18 عاما من عرض الجزء الأول، كما تطرق الحديث عن كواليس التصوير التي جمعت أبطال العمل بين الخفة والروح الحلوة.

وجمعت الندوة الزملاء على الكشوطى رئيس قسم الفن، ومصطفى القصبى، عماد صفوت، ولميس محمد وسارة صلاح.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عُرض منذ 18 عامًا، وتحديدا فى عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.