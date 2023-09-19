شكرا لقرائتكم خبر عن معهد جوته القاهرة يفتتح أسبوع الأفلام بحضور السفير الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مساء اليوم الثلاثاء أسبوع أفلام جوته القاهرة بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، وسوزانا هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تسلم مهامها بنهاية هذا الشهر إلى المديرة ولي لي كوبلر، وذلك في مقر المعهد بميدان المساحة الدقي.

ومن جانبه، أعرب السفير الالماني فرانك هارتمان عن فخره وسعادته بالنجاح المستمر لأسبوع الأفلام الذي ينظم كل عام، ويعد أحد أهم العلامات البارزة في العمل الثقافي، حيث يجذب المهتمين بالأفلام وصناعها والجمهور العادي. كما يقدم أسبوع الأفلام ورش عمل متعددة ، فالأمر لا يتعلق بعرض الأفلام فقط، بل بجمع صناع الأفلام من البلدين، وتشجيع الحوار بينهم.

كما رحب في كلمته بالمديرة الجديدة لمعهد جوته لي لي كوبلر، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الجديدة، بعد أن قامت المديرة السابقة سوزانا هوون بعمل رائع خلال الأربع سنوات الماضية.

وأعربت لي لي كوبلرالمديرة الإقليمية الجديدة عن سعادتها بأن يكون من أوائل مهامها في معهد جوته القاهرة هو افتتاح أسبوع الأفلام، وأكدت على أهمية التبادل الثقافي والفني بين البلدين، مشيرة أن الجمهور ينتظره خلال أسبوع الأفلام برنامج متنوع من الأفلام والندوات في مقري المعهد بالدقي ووسط البلد، بالإضافة إلى التعاون لأول مرة مع سينما زاوية في فيلم راينجولد، يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣.

ومن المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء عروض الأفلام بعرض الفيلم الألماني "العاديون" في معهد جوته القاهرة بالدقي، والفيلم السوداني "السد" في مقر المعهد بوسط البلد، وسيكون حضور الأفلام والندوات مجاني ومتاح للجمهور بدون حجز مسبق.

يذكر أن برنامج هذا العام يتضمن ١٥ فيلما روائيا شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحصل على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد، بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، سيستمتع الجمهور بأفلام مثل: العاديون، راينجولد، الكل يتحدث عن الطقس، شرف، تحت الشجرة، توباب، حكايات البيت الأرجواني، ربيعة كورناز ضد جورج دبليو بوش، غرام أورفيا، أغنية الغراب، فرنر هرتسوج – حالم راديكالي، تعال معي إلى السينما - عائلة جريجور، الحب والمارك الألماني والموت،جولة ميم المملة، حكايات البيت الأرجواني، والسد. بعض هذه الأفلام تعرض للمرة الأولى بمصر.













