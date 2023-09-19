أول تعليق من نوال الزغبي عن محمد رمضان بعد الصلح

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي المزيد من كواليس المصالحة التي تمت مع النجم المصري محمد رمضان خلال حفل جوائز الموريكس دور، مؤكدة أن ما قاله رمضان على مسرح الحفل كشف عن محبته واحترامه وأنها تفهمت المغزى الحقيقي من تصريحاته التي أثارت الخلاف بينهما سابقاً.

أضافت نوال الزغبي خلال لقائها مع برنامج "et بالعربي": "إللي حصل على المسرح بين قد أيه هو محترم ولذيذ ومحب وأكيد فهمت قصده كان إيه وخلاص مفيش نوايا سيئة".

بينما قال محمد رمضان من خلال لقائه مع "et بالعربي": "سعيد جداً وبشكر موريكس دور لأني بسببهم كسبت صديقة عزيزة وأخت وربنا يديم المحبة"

كواليس الصلح بين نوال الزغبي ومحمد رمضان

وشهد حفل توزيع جوائز «الموريكس دور» الذي أُقيم مساء أول أمس الأحد في لبنان، مصالحة بين محمد رمضان، ونوال الزغبي التي تأثرت سابقاً بتصريح اعتبرته مستفزاً، من محمد رمضان عن نجمات الغناء اللبناني، وردت عليه وقتها بأنها لا تعرف من هو.



نوال قبلت مبادرة الصلح التي أعلنتها لجنة تحكيم جوائز الموريكس دور، وكررت نفس الجملة التي تسببت في الخصومة، بقولها مين محمد رمضان أنا لا أعرفه، واستدركت قائلة، مين ميعرفش محمد رمضان؟

وأضافت نوال الزغبي: "انت استفزتني يا محمد وعلشان كده قلت لهم مين محمد رمضان معرفوش، هو في حد مايعرفش محمد رمضان؟ لكن أنا بموت فيك وبحبك وإنت فنان قدير".

ورد عليها محمد رمضان موضحاً سياق التصريح الذي أثار غضب نجمات لبنان وقال: "يمكن لأول مرة أوضح الموقف، كان فيه سؤال مين الفنانة إللي بتحلم تغني معاها ديو؟، وبتحلم كلمة كبيرة"

وتابع رمضان قائلاً: "إحنا حبينا الفن من لبنان، ولبنان أكثر بلد متذوق للفن، وأكثر بلد أثرى صناعة الفن المصري بنجومها وفنانيها، وإللي مايحترمش الفنان اللبناني ولبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن، وكل الحب لنوال الزغبي، وأنا واحد من الملايين جمهورها ومحبيها".

يُذكر أن نوال الزغبي حصلت على جائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها "حفلة"، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023، بينما فاز محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.

قصة الخلاف بين نوال زغبي ومحمد رمضان

وكانت الفنانة نوال الزغبي أجابت في برنامج "حبر سري" على أحد أسئلة الإعلامية أسما إبراهيم قائلة إنها لا تعرف محمد رمضان ولا أي نجاح حققه سواء أرقام مشاهدات أغنياته على يوتيوب.

ورد محمد رمضان بنشر فيديو من حلقة نوال الزغبي في البرنامج، وكتب ساخراً: "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر".

قد يهمك أيضا:

صلح محمد رمضان ونوال الزغبي في حفل «الموريكس دور»

نوال الزغبي تحصُد جائزة أفضل أغنية هادفة في «الموريكس دور»