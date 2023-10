تعليق نادين نجيم على صورة عفوية مع ابنائها

بعيداً عن كادرات الكاميرات وكواليس أعمالها الفنية، اعتادت الفنانة نادين نسيب نجيم بين الحين والآخر أن تشارك محبيها ومتابعيها مشاهد ولقطات من حياتها اليومية، وهذه المرة نشرت نادين صورة تجمعها بولديها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" ظهرت من خلالها بطريقة عفوية، وعلقت قائلة: "مجرد صورة شخصية لطيفة مع ملائكتي. Just a cute selfie with my angels".

نادين نسيب نجيم تحتفل بيوم ميلاد خطيبها وابنها

في أجواء سيطرت عليها السعادة والبهجة، احتفلت النجمة نادين نسيب نجيم، بـ يوم ميلاد نجلها وخطيبها "ناريغ ناربيكيان"، حيث يأتي يوم ميلاد الثنائي في توقيت واحد، وهو 13 سبتمبر من كل عام.

وقامت نادين بإعداد قالبين من الحلوى، أحدهما خاص بنجلها وآخر خاص بخطيبها، وبثت مقطع فيديو وثقت من خلاله هذه اللحظات السعيدة وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "13 أيلول أحلى نهار بحياتي لأني حملتك بين يدي، وكنت أحلى هدية عندي من السما صار عمرك 9 سنين بس بالنسبة إلي بضلك طفل صغير. الله يكتبلك أحلى مستقبل وشوفك ناجح وأفرح فيك وبعد عنك ولاد الحرام ويحميك الرب وين ما كنت ويوفقك بحياتك بحبك يا ماما يا سندي وروحي الله ما يحرمني منك".

تحضيراتها لموسم دراما رمضان

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تتابع النجمة اللبنانية نادين نجيم تحضيراتها لـ الموسم الدرامي الرمضاني 2024 من خلال بطولة مسلسل 2024 الذي ستتقاسم بطولته مع النجم السوري محمد الأحمد والعمل من إخراج فيليب أسمر، بينما كانت نادين قد حضرت في موسم دراما رمضان 2023 ببطولة مسلسل "وأخيراً" برفقة النجم السوري قصي خولي؛ حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً.

