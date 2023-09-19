زوجة أشرف مصيلحي تروي تفاصيل الأيام التي سبقت وفاته.. وهذه وصيته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت المخرجة منال الصيفي عن الأيام الأخيرة التي سبقت وفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي، مساء الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الصيفي في مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”: “ما كانش حاسس أوي باللي هو فيه، وإحنا لما كنا نشوفه كده كنا بنتضايق، لإنه طول عمره كان محافظ على صحته وبيروح الجيم، ولا يشرب الخمور ويصلّي ولا يترك فرض”.

وأشارت إلى أن زوجها الراحل عانى من المرض لسنوات قائلةً: “الحالة بدأت من 3 سنوات، وكانت سرطان في المخ، وبعد ما عمل العملية كان كويس لكن تدهورت صحته وهذا أمر طبيعي”.

وأضافت: “نوع السرطان كان شرس جداً، ومرّ بمراحل تطوره الطبيعية، وربّنا يرحمه الحمد لله على كل حال… ربّنا كان عايز ياخده أبيض، وكل الناس كانت بتسأل عنه”.

ورداً على سؤال عن وصيته الأخيرة لها، قالت منال الصيفي: “وصّاني إني أخلّي بالي من الأولاد، وهو كان أب عظيم وزوج رائع، ومحبوب بجد، ودعواتكم له”.