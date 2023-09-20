شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ التأليف الموسيقى: سيد درويش ظاهرة موسيقية وإنتاجه غزير ومتنوع ومختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهلة مطر أستاذ التأليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، إن الموسيقار سيد درويش كتب له الخلود ليس فقط من أعماله، فالموت المبكر يضيف درامية للأحداث، خاصة أن إنتاجه غزير ومتنوع ومختلف.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "cbc"، مع الإعلامى عمرو خليل: "كلم الشعب كله والطبقات المختلفة، وفجأة اتاخد مننا كده، بعد ما عرفناه، حيث أضاف إليه فكرة الغموض"، مؤكدة أنه ظاهرة موسيقية ليس فقط حفر شاعر بل حفر نيل.

من جانبه أوضح المطرب الشاب أدهم عاصم، عن طريقة الغناء والألحان مختلفة تماما عند سيد درويش، فهو أول من غيّر الموسيقى.