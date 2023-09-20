بالصورة- بسبب طول فستانها..هدى المفتي تحدث جدل بين الجمهور بإطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - اطلت الممثلة المصرية هدى المفتي علة الجمهور بإطلالة رائعة من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وكانت ترتدي فستان قصير باللون الأسود والابيض ذات أكمام قصيرة، وإعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل كعكة كبيرة، بالإضافة إلى مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها كما وضعت نظارات شمس على وجهها، إلا أن طول الفستان أثار ضجة بين الجمهور.



وكانت أطلت هدى المفتي على الجمهور بلوك أنيق ورائع، وظهرت بفيديو وهي ترتدي فستاناً متوسط الطول باللون الأسود من دون أكمام، ضيقاً في جزئه العلوي، وواسعاً من الأسفل، وتزينه وردة سوداء عند أعلى الصدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

وكانت آخر أعمال هدى المفتي فيلم "شماريخ"، الذي تظهر من خلاله كضيفة شرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن بطولة الممثل المصري آسر ياسين، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي وأكشن.

