بالفيديو- في ذكرى زواجهم الـ 7 .. كلمات من الرومنسية والحب من أوس أوس لزوجته

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل المصري أوس أوس بعيد زواجه من زوجته رويدة سالم بفيديو نشره عبر حسابه الخاص، وظهر فيه أوس أوس مع زوجته بلحظات جميلة ومميزة أمضياها مع بعض،حيث علق أوس أوس على المنشور بالقول: "( الاستقرار الامان التضحيه ).

.كل سنه وانتى معايا وربنا يخليكى ليا.. شكرا انك فى حياتى وربنا مايحرمنى منك ابداااااا… بحبك.. عيد زواجنا الـ 7 ".

وفي وقت سابق، كشف أوس أوس عن أصعب اللحظات التي مرت في حياته، كما تحدث عن تعليقات أصدقائه وسخريتهم من شكله وإذا كانت هذه التعليقات تزعجه بالإضافة إلى الحديث عن أشياء خاصة في حياته الشخصية والفنية.

وقال أوس أوس: "لا تزعجني تعليقات أصحابي على شكلي مابشفهوش تنمر ولكن بيبقى هزار وكلنا بنهزر، وأنا بتريق عليهم أكتر بكتير، ولما أصدقائي اللي بيشجعوا النادي الأهلي بيتنمروا على الزمالك، بيكون عندهم حق لأن دلوقتي الدنيا بايظة فيه، بس إن شاء الله هنقف على رجلينا والزمالك قادم، وهتنمر جدًا".

