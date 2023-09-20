أول تعليق من محمد رمضان بعد تصالحه مع نوال الزغبي في الموركس دور: "صافي يا لبن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان محمد رمضان على تصالحه مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال تكريمهما بحفل جوائز الموركس ديور والذي أقيم في لبنان بحضور عدد ضخم من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وأظهر خلاله وجود الفنانة نوال الزغبي خلال تكريمه بجائزة "أفضل ممثل عربي" عن مسلسل "جعفر العمدة".

وتضمن مقطع الفيديو الفنانة نوال الزغبي وهي تداعب "رمضان" على المسرح قائلة: "أنا بموت فيه ولما استفزني قولت لهم مين محمد رمضان معرفوش، هو في حد ميعرفش محمد رمضان"، ليرد عليها رمضان: "أنا واحد من جمهورها واحد من الملايين اللي بيحبوها" ليقوما في النهاية باحتضان بعضهما وسط تصفيق الحضور.

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلًا: "صافي يا لبن".

ونشب خلاف بين الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي لأول مرة عندما حلت "الزغبي" ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية، وبسؤالها عن رأيها في أغاني "رمضان" وعن إمكانية تعاونها معه في عمل غنائي قالت: "أنا لما أعمل دويتو أعمله مع وائل كافوري أو عمرو دياب الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل أما أمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

ليرد عليها "رمضان" على طريقته وقام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" من أغنيته "نمبر وان" في إشارة من "رمضان" على نجاحه الساحق خلال الفترة الماضية وشعبيته الجارفة بالوطن العربي.

يذكر أن محمد رمضان عرض له مؤخرًا فيلم "ع الزيرو" ضمن موسم أفلام الصيف لهذا العام وشاركته البطولة النجمة نيللي كريم لأول مرة على شاشة السينما وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.