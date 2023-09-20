رانيا يوسف بإطلالة جريئة وجانا دياب بصحبة صديقها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تستمتع باخر أيام الصيف من امام أحد الشواطئ.

بيتر ميمي

روج المخرج بيتر ميمي لمسلسله الجديد ونشر بوستر دعائي عبر حسابه على "انستجرام" وعلق قائلًا: "قريبًا والمسلسل من إنتاج منصة "واتش ات".

جانا دياب

نشرت جانا دياب ابنة الفنان عمرو دياب صورة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها برفقة أحد أصدقائها.

نشرت رانيا يوسف صور جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة لاقت اعجاب متابعيها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد الشواطئ.

هنأت الفنانة علا غانم صناع فيلم "فوي فوي فوي" ونشرت أفيش الفيلم عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "مبروك لكل من شارك في هذا الفيلم العظيم رافعين راسنا".

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تستمع باخر أيامها الصيفية أمام البحر.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي.

هدي المفتي

خضعت الفنانة هدي المفتي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها بموقع "انستجرام" وظهرت خلالها بعدد من الإطلالات الأنيقة.

هيفاء وهبي

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديدة ونشرت صور من التعاقد عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".