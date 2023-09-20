شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والإبداع يحتفلون بمئوية سيد درويش فى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت دار أوبرا الإسكندرية حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية الذي أستضاف كل من الدكتور وليد شوشة استاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، المطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الاداب وأدارت الندوة الفنانة المتميزة لقاء سويدان كما شاركت بالغناء لمجموعة من ألحان فنان الشعب.

وقد تحدث الحضور عن السيرة الذاتية والفنية لفنان الشعب سيد درويش وكيف أثر علي الموسيقي العربية فهو المجدد والباعث لنهضة فنية وقد ترك الشيخ سيد أكبر ثروة فنية فى تاريخ الموسيقى العربية على الإطلاق، ليس بالكم بل بالكيف، إذ أن كل لحن وكل قطعة تستحق الدراسة والتأمل..كما تحدث الحضور عن أسباب إختفاء فن الأوبريت بعد رحيل سيد درويشن وكيف تأثر بالموسيقى الإيطالية، وحضوره للعديد من الأوبرات الإيطالية وتخلل الحفل فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر وفريق كورال جوانا..وقد أمتلأت جنبات المسرح بجمهور الإسكندرية الراقي المحب لفن خالد الذكر سيد درويش وإبداعته الموسيقية.

جاء ذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة من المجتمع السكندري، وفي إطار إحتفالات دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش.