شكرا لقرائتكم خبر عن "على باب العمارة" يجمع آية سماحة بحاتم صلاح بعد مسلسل الصفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة آية سماحة برفقة الفنان حاتم صلاح في مسلسل "على باب العمارة" الذي من المقرر عرضه قريبا على منصة watch it الإلكترونية، فهو أحدث إنتاجات المنصة، وذلك بعد تعاونهما الأخير في مسلسل "الصفارة"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل "على باب العمارة" وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى مكون من 10 حلقات، ويجسد حاتم صلاح خلال أحداث المسلسل دور "بواب"، و يشارك فى بطولته أيضا بجوار آية سماحة وحاتم صلاح، مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

وكانت منصة watch it بدأت حملتها الدعائية للعمل، إذ نشرت صورة تشويقية، تضمنت أسماء الشخصيات مع عبارة "قريبًا"، ومن المقرر طرحها البرومو التشويقي للعمل خلال الأيام المقبلة مع إعلان الموعد الفعلي لانطلاق عرضه.



على باب العمارة

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح وآية سماحة في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.