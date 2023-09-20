شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد نجم عربى وصل للعالمية.. غسان مسعود ممثل السهل الممتنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما نسمع كلمة السهل الممتنع ، والفنان غسان مسعود هو خير ممثل لها بأدائه البسيط، والمحترف في نفس الوقت، واليوم يحتفل هذا الفنان العالمي بعيد ميلاده فهو من مواليد 20 سبتمبر 1958 في فجليت في طرطوس، وعمل أستاذاً في المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا لمدة عشر سنوات.

غسان مسعود ممثل عربي نفتخر به لأنه استطاع ان يصل للعالمية، وقدّم أدوار متنوّعة ومن أهم أدواره في السينما دور صلاح الدين في فيلم "مملكة السماء "، ودور "هاشم أغا " في مسلسل "بواب الريح" ودور سيدنا أبو بكر في مسلسل "عمر ".

قدم غسان مسعود تجربة أخري في هوليوود من التجارب المهمة عندما اختاره المخرج البريطاني ريدلي سكوت لتأدية دور في فيلم "الآلهة والملوك "، الذي يتناول قصة النبي موسى (عليه السلام)