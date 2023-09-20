شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أشرف مصيلحى بعد انتهاء عزائه: الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه يوسف، نجل الفنان الراحل أشرف مصيلحي، رسالة مؤثرة لوالده الراحل عبر حسابه على إنستجرام بعد العزاء أمس الثلاثاء، الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر يوسف أشرف مصيلحي، صور من مراحل عمرية مختلفة تجمعه بوالده، وكتب عليها قائلا: "الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب في الدنيا وكان نفسي تكون موجود وشايف حب الناس وروحك الحلوة الموجودة في كل حد فينا تشوف الناس كلها بتقول عليك إيه من أصغر واحد لحد أكبر واحد، وأنا فعلًا مش فاكر ولو مرة واحدة أنت عملت حاجة ضايقتني أو حتى شدينا مع بعض زي أي أب وابنه وده عشان إحنا كنا صحاب وكنت بتفهمني وعارف دماغي".

وتابع في رسالته: "أنا عارف أنك دلوقتي مرتاح أكتر بكتير وأكيد مبسوط وأنت شايفنا كلنا متجمعين وحاسس أكيد بكل المحبة اللي كانوا موجودين اليومين دول وهيفضلوا موجودين على طول، ودلوقتي أنا هعرف اتكلم معاك وعارف أنك هتسمعني يمكن أكتر من آخر فترة كنت موجود وسطنا عشان كنت تعبان فا مش بعرف اتكلم معاك".

واختتم الرسالة قائلا: أنا عايزك تعرف إني بحبك أوي وهفضل شايل اسمك وأنا فخور إنك أبويا لحد لما أجيلك إن شاء الله.. بجد بحبك أوي يا بابا وعارف أنك أكيد في الجنة إن شاء الله.

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، الأحد الماضى والذى يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و "خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيره.

ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية. وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017