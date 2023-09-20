ميرنا وليد - بيروت - لمع اسم الفنان محمد رمضان في الكثير من الأعمال التمثيلية والغنائية، استطاع ان يُحدث ضجة فنية بما يقدمه، الى جانب إطلالاته المثيرة للجدل.
مسلسل "جعفر العمدة" لـ محمد رمضان، لاقى نجاحا كبيرا، وإشادات كثيرة من الجمهور، ولأن التكريم يليق به، كُرّم في "الموريكس دور" عن فئة أفضل ممثل عربي.
موقع الخليج 365 أجرى لقاء مع الفنان محمد رمضان، بداية وجّهنا له التهنئة بإستلامه جائزة الموريكس دور للسنة الثانية على التوالي، وتحدثنا عن قصّة الأفعى الذهبية التي يضعها حول رقبته، وايضا كشف لنا رمضان عن تحضيراته التمثيلية المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- محمد رمضان وعلاقته السريّة بهذه الأفعى..هذا ما كان يُخفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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