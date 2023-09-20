والدة بيلي ميلر تكشف سبب وفاته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت والدته المفجوعة أن الممثل الأميركي بيلي ميلر توفي منتحرا بعد أن كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب.

ولقد خاض معركة طويلة وشاقة مع الاكتئاب ثنائي القطب لسنوات. وقالت والدته باتريشيا ميلر في بيان: "لقد فعل كل ما في وسعه للسيطرة على المرض. لقد أحب عائلته وأصدقائه ومعجبيه، ولكن في النهاية انتصر المرض في المعركة، واستسلم لحياته".

وقالت الأم الحزينة: "الأسباب الأخرى للوفاة التي قيلت غير صحيحة"، رغم أنها لم تحدد التقارير.

واختتمت حديثها قائلة: "لقد أحببناه جميعًا كثيرًا ونحاول يائسًا التعامل مع خسارتنا. لن يكون لدي أي شيء آخر لأقوله. شكرا على الحب والدعم".

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