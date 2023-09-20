ممثل مصري ينهار في بث مباشر ويعتذر .. فما القصة ؟

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري فادي خفاجة في حالة انهيار وهو يتحدث عن لجوئه إلى جولات تيك توك بسبب عدم عرض أعمال فنية عليه.



وقال خفاجة تحديداً:"اضطريت أدخل في جولات تيك توك لإني مش لاقي شغل والفنانة وفاء عامر حاولت كتير تجبني معاها في أعمال فنية لكن مفيش فايدة، محدش يهاجم وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي حد هيتريق هيعرف شغله.. دا مش مكاني أنا اتخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدا.. المفروض أن أقل حقوقي أشتغل بقا كفاية. قاعد في البيت من غير شغل".

وعبر خفاجة عن ندمه على هذا الأمر خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار.

واستدرك :"وكل الأساتذة الكبيرة اللي اشتغلت معاهم كانوا بيشكروا فيا ودة اداني امل وكنت بشوفه رسالة اني اقدم في المعهد العالي للفنون المسرحية واجتهدت واتخرجت بتقدير كل دة راح فين ولما تواجدت في مسلسل زي الاختيار كنت ضيف شرف ودة كان شرف ليا وانتظرت أن أبواب ربنا تتفتح، وبعد كل دة مفيش وانا مش عارف أنا مبشتغلش ليه واتحدى أن مخرج يقول اني أنا مبجيش في معادي، أو منتج يقول اني ناقشته في الأجر محصلش".