علي الحجار يحيي احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اتفق الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية مع الفنان الكبير علي الحجار على إحياء حفل اليوبيل الذهبي لإنتصارت أكتوبر، تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تقام احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر هذا العام تحت عنوان "مصر 5000 و 50 سنة عبور" بمحافظة الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر المقبل.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية في زيارة رسمية صباح اليوم بمستشفى 57357 لبحث سبل التعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية ومستشفى سرطان الأطفال 57357.

أسفر اللقاء الذي جمع بين رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357 عن عمل بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للشئون الفنية ومستشفى 57357 ويتم إقامة نادي سينما أسبوعي داخل مسرح المستشفى تشرف عليه إدارة النوادي بالإدارة العامة للثقافة السينمائية، بالإضافة إلى تدريب كورال الأطفال من المرضى وتقديمهم في حفلات الإدارة العامة للموسيقى.

يأتي ذلك ضمن خطة تم إعدادها تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني في الوصول بالمنتج الثقافي بشتى الأماكن والمواقع بمصر